Трамп захотел убедить Россию принять гарантии по аналогии с уставом НАТО

01:02, 16 декабря 2025Интернет и СМИ

Axios: Трамп хочет убедить Россию на гарантии Украине по аналогии с уставом НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп захотел убедить Россию согласиться на гарантии Украине по безопасности со стороны Запада, аналогичные пятой статье устава НАТО о коллективной обороне. Об этом изданию Axios рассказал американский чиновник на условиях анонимности.

Статья 5 устава НАТО утверждает принцип коллективной обороны, согласно которому вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса оценивается как нападение на всех.

«Президент Трамп считает, что он сможет убедить Россию принять эту гарантию, аналогичную статье 5 [устава] НАТО», — подчеркнул информатор Axios.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие отказа страны от вступления в НАТО. Он подчеркнул, что для этого Киев хочет получить от США гарантии безопасности. «Мы говорим о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и США, а именно о гарантиях, подобных статье 5 [Устава НАТО] (...), а также о гарантиях безопасности для нас со стороны наших европейских партнеров и других стран, таких как Канада, Япония и другие», — приводит слова Зеленского The Financial Times.

