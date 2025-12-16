Реклама

10:44, 16 декабря 2025

Троих россиян похитили для принудительных работ в Мьянме

ТАСС: Троих россиян вывезли в Мьянму для работы в мошеннических кол-центрах
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Nick Starichenko / Shutterstock / Fotodom

Троих россиян, предположительно, похитили для принудительных работ в мошеннических кол-центрах в Мьянме. Об этом сообщили ТАСС в консульском отделе посольства России в азиатской стране.

«В настоящее время в работе находятся три аналогичных обращения по гражданам России от их родственников и знакомых. По всем случаям направлены соответствующие ноты в МИД Мьянмы», — рассказал неназванный российский дипломат, отвечая на вопрос о том, находятся ли в стране Азии соотечественники, которые были вывезены из Таиланда по мошенническим схемам.

Он также отметил, что посольство поддерживает контакт с местными органами власти для оперативной помощи россиянам.

Ранее сообщалось, что модель из Сибири попала в рабство в скам-центре Мьянмы. Она отправилась в Таиланд на заработки, но попалась на уловку и была вывезена в город Янгон, где преступники удерживают силой около 200 человек.

