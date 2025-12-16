Уничтожение позиций ВСУ в Харьковской области ТОС «Солнцепек» попало на видео

Российские войска выжгли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области ударами тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер».

Как отметили авторы канала, на видео попало уничтожение термобарическими зарядами позиций украинских войск в поселке Вильча. При этом они подчеркнули, что под удар попали бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, командир которого, Олег Ширяев, не управляет подразделением, а «продолжает колесить по всей Украине».

На опубликованных кадрах видно, как на позициях украинских войск происходят взрывы. Всего на запись попало не менее 19 вспышек.

Ранее Олега Ширяева обвиняли в том, что он раздает автографы в Харькове, пока личный состав 225-го полка «утилизируют». Кроме того, «Северный ветер» сообщал, что во время боев под Гуляйполем в Запорожской области командир подразделения никак не занимался руководством войсками.