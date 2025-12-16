Упитанный миллиардер дал объявление о поиске невесты

В Китае миллиардер заявил, что ищет в соцсети невесту, разделяющую его взгляды

В Китае миллиардер дал в соцсетях брачное объявление и заявил, что ищет невесту, разделяющую его взгляды. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Мужчина представился именем Лю Синь. Он утверждает, что занимается инвестициями и нажил состояние, превышающее 10 миллиардов юаней (110 миллиардов рублей). Кроме того, у него есть недвижимость в двух провинциях Китая и несколько автомобилей Rolls-Royce.

Лю рассказал, что всегда был одержим работой, поэтому у него почти нет романтического опыта. При этом, по его словам, он «определенно не урод, хотя и довольно упитан». Лю также предупредил, что он исключительно патриотичен и считает себя националистом.

Объявление собрало около тысячи комментариев. Некоторые женщины оставили в ответ свою информацию и фотографии.

Ранее сообщалось, что 79-летний британский аристократ и миллионер Бенджамин Слейд снова ищет невесту. «Подписчицам The Guardian, Скорпионам, наркоманкам, алкоголичкам, шотландкам, женщинам ниже 168 сантиметров, уроженкам стран на букву "и", с зеленым цветом на флаге и стран, где зимой не носят пальто, не обращаться!» — говорится в его объявлении.