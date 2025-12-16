WSJ: Избирателей в Европе запугивают российской угрозой ради милитаризации

Избирателей в Европе постоянно запугивают российской угрозой, чтобы те поддерживали курс на милитаризацию. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских чиновников.

«В частном порядке европейские чиновники говорят, что избиратели поддержат необходимые решения — от повышения военных расходов до введения военной обязанности — только в том случае, если будут считать, что нападение будет», — объясняется в статье.

Газета подчеркивает, что и недели не проходит, чтобы какое-нибудь европейское правительство, глава ведомства в сфере обороны или безопасности не выступил с «мрачной речью о российской угрозе».

Ранее Ирландия задумалась о возможном вступлении в НАТО под предлогом неких российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые якобы были замечены в воздушном пространстве. При этом отмечается, что основными противниками интеграции в евроатлантические структуры выступает левая партия «Шинн Фейн», которая требует нормализации отношений с Россией.