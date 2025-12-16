Реклама

21:36, 16 декабря 2025

В европейской стране решили отменить особый статус для украинских беженцев

Польша намерена отменить особый статус для беженцев из Украины с 4 марта 2026 г.
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти Польши планируют отменить особый правовой статус, предоставленный украинским беженцам. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецка, передает польское издание interia.

В настоящее время парламентарии работают над соответствующим законопроектом. Как отметила Галецка, в документе предлагается приравнять украинских беженцев к другим иностранным гражданам с 4 марта 2026 года. Изменения затронут социальные и медицинские услуги. В частности, украинцы смогут получать неотложную медпомощь, но если им понадобятся другие медицинские услуги, то придется работать и платить соответствующие взносы, как это делают все.

В ноябре президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что республика будет оказывать помощь украинским беженцам последний год. «Я думаю, что к украинскому меньшинству в Польше уже на третий год после начала конфликта должны относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам в нашей стране», — пояснил он.

