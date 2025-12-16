Реклама

20:57, 16 декабря 2025Бывший СССР

В Раде заявили о готовности встречаться с российским чиновником каждый день

Омбудсмен Рады Лубинец готов встречаться с Москальковой каждый день
Алевтина Запольская
Фото: DvoretskaO / Wikimedia

Омбудсмен Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил, что готов встречаться с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой хоть каждый день для достижения позитивного результата. Об этом он заявил в ходе встречи на белорусско-украинской границе, передает РИА Новости.

«Мы готовы встречаться хоть каждый день, если у нас будут позитивные результаты», — заявил Лубинец.

Москалькова же ответила, что готова проводить встречи с украинской стороной по мере необходимости.

Ранее Лубинец сообщил, что Россия и Украина провели обмен гражданскими в пропорции 60 к 15. Сообщается, что обмен состоялся в рамках гуманитарной акции по взаимному объединению семей.

