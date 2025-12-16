Омбудсмен Лубинец: Москва и Киев обменялись гражданскими в пропорции 60 к 15

Россия и Украина провели обмен гражданскими в пропорции 60 к 15. Об этом сообщает в Telegram омбудсмен Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Вернулись 15 наших граждан, большинство из которых маломобильные. Еще 45 граждан Украины были возвращены на родину (...) из пунктов временного содержания иностранцев на территории РФ», — говорится в публикации.

Отмечается, что обмен состоялся в рамках гуманитарной акции по взаимному объединению семей.

Ранее стало известно, что группа из 15 россиян, находившихся на Украине, воссоединилась с семьями в Белоруссии в ходе гуманитарной акции. Отмечается, что большинство из группы возвращающихся граждан являются пожилыми людьми.