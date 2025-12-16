В России предложили изменить ПДД

«Ъ»: В России внесут поправки в правила дорожного движения

Вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение Минтрансу, МВД и Росавтодору подготовить точечные изменения в правила дорожного движения (ПДД), а также разработать единые требования установления скоростных режимов на автодорогах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Водителей хотят обязать соблюдать требования электронных дорожных знаков и табло, которые будут иметь приоритет над стационарными знаками. Информацию на них выводит владелец трассы в зависимости от погодных и дорожных условий.

Сегодня на территории страны установлено порядка 2 600 электронных табло, из них более 900 — в Москве. Если требование станет обязательным, местные власти смогут перенастроить дорожные камеры и штрафовать нарушителей.

Также планируется создать единые требования «определения и изменения оптимальных скоростных режимов, не допуская их необоснованного снижения». На данный момент операторы автодорог пользуются ГОСТами, в которых закреплены правила установки знаков, но единых критериев, по которым вводятся те или иные скоростные ограничения, нет, так что регионы принимают решение на свое усмотрение.

Затронут поправки и водителей грузовиков, которых обяжут соблюдать минимальную дистанцию при движении по трассам. Авторы инициативы отмечают, что это позволит повысить безопасность обгонов.

Ранее сообщалось, что автомобиль можно украсить гирляндой, если не нарушать при этом правила безопасности. Способы избежать штрафов за праздничный декор авто раскрыл россиянам юрист, директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.