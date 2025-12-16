Реклама

Экономика
10:59, 16 декабря 2025Экономика

В России сертифицирован кроссовер Deepal S07

Россиянам предложат кроссовер Deepal S07
Светлана Ходос

Фото: Peerapon Boonyakiat / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Китайский концерн Changan получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый гибридный кроссовер Deepal S07, собранный в КНР. Документ дает право начать продажи машины на российском рынке. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Размеры автомобиля составляют 4750 х 1930 х 1625 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно, расстояние между осями равно 2900 миллиметров. Объем багажника будет варьироваться от 445 до 1385 литров.

Известно, что модель будет оснащаться гибридной силовой установкой последовательного типа, то есть 1,5-литровый турбированный двигатель будет работать только для подзарядки аккумулятора. В движение же новинку станет приводить 238-сильный электромотор, установленный на задней оси.

Машина получит мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем диагональю 15,6 дюйма, два слота для беспроводной зарядки смартфонов, виртуальную панель приборов и набор современных систем безопасности и опций комфорта.

В перспективе не исключено, что производство гибридных Deepal может быть налажено на заводе «Автотор» в Калининградской области.

