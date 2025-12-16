Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:34, 16 декабря 2025Забота о себе

Вебкам-модель рассказала об особенных звонках клиентов перед Новым годом

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

36-летняя вебкам-модель из Австралии по имени Эмили рассказала об особенных звонках своих клиентов перед Новым годом. Ее историю опубликовало издание Metro.

По словам Эмили, в рождественское утро ей часто звонят женатые мужчины, у которых есть дети, и просят ее составить им компанию. «Им просто нужно побыть наедине с собой рождественским утром. Еще есть одинокие парни за пятьдесят со взрослыми детьми, которые живут в другой стране и не приезжают к родителям на каникулы. Они просто совсем одни в самое замечательное время года — вот почему я стараюсь поговорить с ними, когда мои дети во мне не нуждаются», — рассказала женщина.

За внимание в праздничный сезон, утверждает вебкамщица, клиенты награждают ее. «Люди настроены на праздничный лад, поэтому я получаю чаевые, часто мне делают подарки. Я помню, когда я переехала в собственную квартиру в 2017 году, один парень купил мне огромный телевизор, книжные полки и журнальный столик — это было очень кстати, потому что денег у меня тогда было немного», — объясняет она.

Материалы по теме:
«Я на такое не подписывалась» История девушки, которая переехала в Египет на два года, но вернулась в Россию
«Я на такое не подписывалась»История девушки, которая переехала в Египет на два года, но вернулась в Россию
14 сентября 2020
«С итальянцами получаются исключительно дружеские знакомства» История россиянки, которая переехала из Краснодара в Милан
«С итальянцами получаются исключительно дружеские знакомства»История россиянки, которая переехала из Краснодара в Милан
22 апреля 2021

При этом в канун Рождества модель сайта для взрослых обычно проводит вместе сдетьми, а на следующий день принимает в гостях старших родственников.

Ранее австралийская эскортница Мики Дэниелс заявила, что на неверность мужчины указывают несколько красноречивых признаков. Плохим знаком, по ее словам, является постоянная раздражительность, так как в некоторых случаях ссора ─ это лишь предлог, чтобы отлучиться из дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Верховному суду указали на грубую ошибку в деле Долиной. Поможет ли это Полине Лурье получить квартиру?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Пенсионер призвал к теракту на Красной площади во время Парада Победы

    Российский вратарь сломал клюшку после очередного поражения в НХЛ

    В России на производящем нефтяные трубы заводе начался пожар и попал на видео

    Россиянка получила в парикмахерской укусы вместо новой прически

    В Европе заявили об уязвимом положении Зеленского на Украине

    Граничащие с Россией страны Европы потребовали от ЕС деньги

    Раскрыт экзистенциальный кризис Каллас из-за Украины

    В МИД России заявили о стремлении нормализовать отношения с Грузией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok