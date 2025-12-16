Реклама

18:58, 16 декабря 2025
Интернет и СМИ

Водонаева назвала Урганта великим человеком

Блогерша Водонаева заявила, что ей не хватает Урганта на телевидении
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Блогерша, звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева призналась в тоске по телеведущему Ивану Урганту и назвала его великим человеком. Об этом она высказалась в интервью для шоу «Бес комментариев», запись которого доступна на YouTube.

Водонаева заявила, что ей не хватает Урганта на телевидении. «Ни один человек, который сейчас ведет программы на телевидении, пытаясь делать такой же формат, каким был формат Ивана, не дотягивает [до него]. (...) Никто вообще не дотягивает до Урганта по остроумию, быстроте реакции, юмору», — выразила мнение блогерша.

Звезда «Дома-2» добавила, что считает Урганта великим человеком и телеведущим.

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что некоторые «видные россияне» просили президента России Владимира Путина вернуть Урганта в эфир. Утверждается, что глава государства отреагировал на это негативно.

Шоу «Вечерний Ургант», как и многие другие развлекательные передачи, перестало выходить на Первом канале после начала спецоперации на Украине. Вместо них в эфире начали показывать общественно-политические программы. Позднее некоторые развлекательные шоу начали возвращать в эфир, однако в их числе не было передачи Урганта. В сети неоднократно появлялись слухи о закрытии «Вечернего Урганта», однако Первый канал опровергал их.

