14:24, 16 декабря 2025Бывший СССР

Захарова прокомментировала потасовку в Раде фразой «она ему дала»

Захарова посвятила четверостишие потасовке депутатов Рады Безуглой и Таруты
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посвятила четверостишие потасовке депутатов Верховной Рады Марьяны Безуглой и Сергея Таруты. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

Так дипломат отреагировала на конфликт депутатов, произошедший в стенах украинского парламента. Безуглая схватила Таруту за ворот пиджака, после чего тот начал бить ее по рукам.

Под флагами ЕС
Попал нардеп в замес:
Она ему дала,
Куда и как могла

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

Во вторник, 16 декабря, Марьяна Безуглая заблокировала трибуну во время заседания Верховной Рады. Она потребовала отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, провести реформы в армии и перестать врать о состоянии фронта.

