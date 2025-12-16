Захарова посвятила четверостишие потасовке депутатов Рады Безуглой и Таруты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посвятила четверостишие потасовке депутатов Верховной Рады Марьяны Безуглой и Сергея Таруты. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

Так дипломат отреагировала на конфликт депутатов, произошедший в стенах украинского парламента. Безуглая схватила Таруту за ворот пиджака, после чего тот начал бить ее по рукам.

Под флагами ЕС

Попал нардеп в замес:

Она ему дала,

Куда и как могла Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Во вторник, 16 декабря, Марьяна Безуглая заблокировала трибуну во время заседания Верховной Рады. Она потребовала отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, провести реформы в армии и перестать врать о состоянии фронта.