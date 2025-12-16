Захарова прокомментировала потасовку в Раде фразой «она ему дала»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посвятила четверостишие потасовке депутатов Верховной Рады Марьяны Безуглой и Сергея Таруты. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.
Так дипломат отреагировала на конфликт депутатов, произошедший в стенах украинского парламента. Безуглая схватила Таруту за ворот пиджака, после чего тот начал бить ее по рукам.
Под флагами ЕС
Попал нардеп в замес:
Она ему дала,
Куда и как могла
Во вторник, 16 декабря, Марьяна Безуглая заблокировала трибуну во время заседания Верховной Рады. Она потребовала отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, провести реформы в армии и перестать врать о состоянии фронта.