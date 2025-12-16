Реклама

12:57, 16 декабря 2025Бывший СССР

В Раде заблокировали трибуну и потребовали отставки главкома ВСУ

Депутат Рады Безуглая заблокировала трибуну с требованием отставки Сырского
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал «Марʼяна Безугла»

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заблокировала трибуну парламента с требованием увольнения главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Доброе утро. Трибуна заблокирована», — написала Безуглая, прикрепив фотографию, где сама трибуна обмотана красной лентой, а вокруг наклеены плакаты с требованием уволить Сырского, провести войсковую реформу и перестать врать о ситуации на фронте.

Позже Безуглая выложила кадры своей драки с нардепом Сергеем Тарутой, который, на фоне играющего гимна Украины, пытался сорвать плакаты с трибуны.

Ранее Безуглая призвала граждан Украины ничего не ждать от переговоров Владимира Зеленского в Германии.

