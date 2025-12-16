Зеленский рассказал о гарантиях безопасности Украины

Зеленский: Гарантии безопасности Украины — это армия и членство в ЕС

Гарантии безопасности Украины — это армия и членство в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Наша армия, которую поддерживают в разных форматах, — это наши гарантии безопасности, а также членство в ЕС», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что вопрос о конкретном формате гарантий безопасности продолжает обсуждаться. В частности, по его словам, Киев до сих пор не получил четкого ответа о военной реакции партнеров в случае нападения на страну.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что представители США и ЕС договорились предоставить Украине схожие с пятой статьей НАТО гарантии безопасности по завершении российско-украинского конфликта. По его словам, «речь идет о схожих гарантиях безопасности», предполагающих основные пункты пятой статьи Североатлантического договора.