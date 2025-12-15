Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:39, 15 декабря 2025Мир

Украине договорились предоставить схожие с пятой статьей НАТО гарантии

Мерц: Украине предоставят схожие с пятой статьей НАТО гарантии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Представители США и Евросоюза (ЕС) договорились предоставить Украине схожие с пятой статьей НАТО гарантии безопасности по завершении российско-украинского конфликта. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, его цитирует РИА Новости.

«Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности», — рассказал немецкий бундесканцлер.

По словам Мерца, «речь идет о схожих гарантиях безопасности», предполагающих основные пункты пятой статьи Североатлантического договора.

Ранее в Берлине завершился второй раунд переговоров украинского лидера Владимира Зеленского со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. От Киева потребовали вывести украинские войска из Донбасса.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о способности «Темного орла» долететь до Москвы. Гиперзвуковая ракета Вашингтона действительно угрожает России?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Елена Летучая показала фото в бикини

    Конфликт кабанов запечатлели камеры в заповедных лесах российского региона

    Минфин США забраковал еще одного претендента на активы «Лукойла»

    Среди жертв теракта в Австралии оказались россияне

    Родившая на другом континенте супруга российского депутата выступила с заявлением

    Украине договорились предоставить схожие с пятой статьей НАТО гарантии

    Зеленский высказался о приближении мира

    Каллас объяснила неудачу в переговорах ЕС и США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok