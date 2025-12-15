Команда Трампа снова провела переговоры с Зеленским в Берлине. От президента Украины требовали отвести войска из Донбасса

В Берлине завершился второй раунд переговоров Зеленского и команды Трампа

В Берлине завершился второй раунд переговоров украинского лидера Владимира Зеленского со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Встреча продлилась около двух часов.

Первый раунд прошел 14 декабря и продлился более пяти часов. Помимо Зеленского, со стороны Киева в переговорах участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Игнатов.

По словам Уиткоффа, в ходе переговоров стороны достигли «значительного прогресса». «Провели обстоятельные дискуссии по мирному плану США из 20 пунктов, обсудили экономические вопросы и другие темы», — написал политик в социальной сети X.

Вопрос гарантий безопасности Киеву вызвал спор

Позже издание Kyiv Post сообщило, что представители США и Украины в ходе переговоров разошлись во мнениях по вопросу гарантий безопасности Киеву.

По данным источников, Зеленский заявил, что гарантии безопасности являются предварительным условием для заключения любого окончательного соглашения, в то время как США предложили многоэтапный подход, при котором гарантии будут окончательно согласованы с течением времени.

В свою очередь, собеседники газеты The Wall Street Journal сообщили, что переговоры оказались непростыми из-за нежелания американской делегации идти на компромисс по проекту мирного соглашения. США выступают за быстрое принятие решений, в то время как Киев и Европа — за продолжение урегулирования разногласий, которые до сих пор остаются нерешенными.

Агентство Bloomberg писало, что Зеленский во время переговоров неоднократно отказывал Уиткоффу в выводе ВСУ с территории Донбасса.

Тем не менее Умеров назвал переговоры продуктивными и конструктивными. «Мы надеемся, что к концу дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру», — написал он в соцсетях. Как отмечает издание «Политика Страны», территориальный вопрос был главным спорным пунктом. Однако остается неясным, удалось ли урегулировать разногласие.

Украина отказалась от НАТО

Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Украинский лидер назвал изменение позиции компромиссом со стороны Киева. Он подчеркнул, что альтернативные гарантии безопасности должны быть юридически обязательными.

15 декабря верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что вопрос членства Украины в НАТО больше не обсуждается.

Однако депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что смена риторики Зеленского по вступлению Украины в НАТО является поводом потянуть время. По его мнению, Зеленский боится потерять власть, поэтому ему нужна передышка для стабилизации фронта. Отказ от темы НАТО не означает, что Зеленский действительно готов к реальным компромиссам по вопросу украинского конфликта.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что обязательства Украины по отказу от членства в НАТО являются краеугольным камнем в переговорах по урегулированию конфликта.