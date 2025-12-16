Жена Макрона попыталась оправдаться за скандальные высказывания

Politico: Жена Макрона извинилась за нецензурные выражения в адрес активистов

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит попыталась оправдаться за свои скандальные высказывания в адрес активистов, выразивших протест против изнасилований. Об этом сообщает Politico.

«Прошу прощения, если я обидела женщин, ставших жертвами изнасилования. Я жена президента, но при этом наедине с собой или вне камер я могу позволить себе неподобающее поведение… люди имеют право свободно говорить и думать», — заявила она.

7 декабря Макрон посетила выступление французского актера и комика Ари Абиттана, которое было прервано из-за акции протеста, поскольку ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в изнасиловании 23-летней девушки. Абиттан ушел за кулисы, где рассказал первой леди Франции о своем страхе возвращаться на сцену.

«Не переживай, если там будут эти тупые ****, мы вышвырнем их отсюда», — ответила она.

Видеозапись нецензурного высказывания Брижит распространилась в сети и вызвала бурное осуждение поведения супруги французского лидера.