Женщина сбежала от жестокого сутенера с помощью ChatGPT

В США женщина сбежала от бойфренда-сутенера с помощью письма от ChatGPT

В штате Миссури, США, полиция арестовала сутенера, который вовлек в проституцию собственную возлюбленную. Об этом пишет People.

Пострадавшая рассказала, что познакомилась с будущим бойфрендом — 37-летним Жаканом Уилсоном — в социальных сетях. Через некоторое время она вступила с ним в отношения. По словам женщины, Уилсон был сутенером и вскоре стал заставлять ее оказывать секс-услуги. Жертва утверждает, что ей приходилось несколько раз в день заниматься сексом с клиентами.

В сентябре Уилсон стал к возлюбленной особенно жесток. Однажды женщина не обняла его при встрече, и он стал угрожать ей в присутствии ее сына. Когда она опоздала на встречу с клиентом на 12 минут, он пообещал отрубить ей пальцы. На ее глазах бойфренд грозился ранить ее сына ножом. Не выдержав этого, женщина сбежала от него с помощью письма, сгенерированного ChatGPT.

В нем говорилось, что ей нужно срочно вернуть арендованную машину. Показав это письмо бойфренду, женщина якобы поехала продлить аренду, а сама связалась с полицией и своей семьей. Она рассказала полицейским, что Уилсон часто избивал ее: пинал по ребрам и бил по лицу. На ее теле действительно нашли следы побоев.

Уилсона поймали на следующий день после ее побега. Он отрицает все обвинения.

Ранее сообщалось, что в США женщина попала под суд после попытки избавиться от мужа при помощи искусственного интеллекта. По ее запросу, ChatGPT рассказывал ей о способах отравить человека.

