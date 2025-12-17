Бывшая жена Паши Техника пыталась спасти рэпера

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая просила менеджера оставить их в покое

Бывшая жена покойного рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, Ева Карицкая сообщила, что пыталась спасти отца своего ребенка до последних дней жизни. Об этом она рассказала в шоу «Звезды под капельницей».

По словам Карицкой, она много раз предлагала менеджеру Паши «отречься» от него и оставить их в покое.

«Никто не захотел так сделать. Менеджеру было удобно таскать его под капельницами по концертам. Тогда я решила разойтись окончательно. Это привело к тому, что он уехал в Таиланд и больше не вернулся», — заявила она.

Также Ева отметила, что они оба принимали запрещенные вещества долгое время, а в завязке Техник был только в период ее беременности. «Было полтора года в ремиссии, когда я была беременна, но потом он сломался, когда я родила», — добавила бывшая супруга музыканта.

В ноябре стало известно, что несколько десятков композиций рэпера Паши Техника пропали со стриминговых платформ.