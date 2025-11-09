Треки Паши Техника пропали со стримингов

80 треков Паши Техника пропали со стримингов из-за спора наследников за роялти

Несколько десятков композиций рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, пропали со стриминговых платформ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, около 80 треков стали недоступны для прослушивания из-за спора наследников Техника за роялти. Дело в том, что рэпер заключил с лейблом А+ контракт, по условиям которого получил аванс. Прибыль должна была прийти после того, как треки принесут сумму, превышающую задаток. 30 процентов от всех роялти должны были достаться менеджеру Павла Марку Яровному. Однако прибыль от выпущенных песен так и не превысила аванс при жизни артиста.

Уже после похорон бывшая супруга Ивлева Ева Карицкая встретилась с руководством лейбла А+, в котором ей сообщили, что Марк готов отдать свои 30 процентов родным Паши и выйти из цепочки. Однако для этого нужно было дождаться, пока Ева вступит в право наследования. Спустя полгода у женщины появились претензии к Марку. В итоге юристы добились блокировки около 80 треков Техника, которые были выпущены во время сотрудничества с Яровным. Как сообщает канал, некоторые из этих релизов будут перезаписаны без куплетов рэпера, после чего их снова загрузят на площадки.

Ранее стало известно, что директор певицы Татьяны Липницкой, известной под псевдонимом Бьянка, Максим Черный прокомментировал новость о том, что певица решила не выпускать фит с Пашей Техником после его кончины.