Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:24, 9 ноября 2025Культура

Треки Паши Техника пропали со стримингов

80 треков Паши Техника пропали со стримингов из-за спора наследников за роялти
Андрей Шеньшаков

Фото: Telegram-канал «ПАША ТЕХНИК LIVE»

Несколько десятков композиций рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, пропали со стриминговых платформ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, около 80 треков стали недоступны для прослушивания из-за спора наследников Техника за роялти. Дело в том, что рэпер заключил с лейблом А+ контракт, по условиям которого получил аванс. Прибыль должна была прийти после того, как треки принесут сумму, превышающую задаток. 30 процентов от всех роялти должны были достаться менеджеру Павла Марку Яровному. Однако прибыль от выпущенных песен так и не превысила аванс при жизни артиста.

Уже после похорон бывшая супруга Ивлева Ева Карицкая встретилась с руководством лейбла А+, в котором ей сообщили, что Марк готов отдать свои 30 процентов родным Паши и выйти из цепочки. Однако для этого нужно было дождаться, пока Ева вступит в право наследования. Спустя полгода у женщины появились претензии к Марку. В итоге юристы добились блокировки около 80 треков Техника, которые были выпущены во время сотрудничества с Яровным. Как сообщает канал, некоторые из этих релизов будут перезаписаны без куплетов рэпера, после чего их снова загрузят на площадки.

Ранее стало известно, что директор певицы Татьяны Липницкой, известной под псевдонимом Бьянка, Максим Черный прокомментировал новость о том, что певица решила не выпускать фит с Пашей Техником после его кончины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли приведшую к остановке всех государственных ТЭС тактику России

    Глава Колумбии предостерег США легендой о беркуте и кондоре

    Минобороны сообщило о сбитии четырех БПЛА ВСУ

    В Кремле назвали российские прорывные технологии мирового уровня

    В РФС назвали неадекватными запрашиваемые Аргентиной средства за матч с Россией

    Песков рассказал о проведении ядерных испытаний России

    Украину начали готовить к диктатуре после Зеленского

    В Кремле раскрыли реакцию России на нарушение запрета по ядерным испытаниям

    Володин поделился секретом долголетия

    Раскрыто состояние пострадавших в смертельном ДТП на Крымском мосту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости