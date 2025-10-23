Культура
Бьянка отказалась выпускать трек с Пашей Техником еще до его кончины

Директор Бьянки: Певица решила не выпускать фит с Пашей Техником еще до трагедии
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Reuters

Директор певицы Татьяны Липницкой, известной под псевдонимом Бьянка, Максим Черный прокомментировал новость о том, что певица решила не выпускать фит с Пашей Техником после его кончины. Его слова передает Super.ru.

Представитель артистки сообщил, что она передумала выпускать трек еще до трагических событий с рэпером.

«Вопрос был закрыт, мы его не поднимаем. Продюсеры просто хотят на имени Павла и Бьянки сделать очередной пиар. Мы в этом участие принимать не желаем», — сообщил Черный.

Также он заявил, что команда певицы будет следить за ситуацией в связи с тем, что сейчас речь идет о том, чтобы заменить партию Бьянки на вокал другой артистки.

Ранее стало известно, что долг рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Техник, размером в 20 тысяч рублей придется выплатить его наследникам.

