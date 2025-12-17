Реклама

Бывший СССР
15:49, 17 декабря 2025Бывший СССР

Бывший глава МИД Украины оценил решения Зеленского при урегулировании конфликта

Кулеба: При урегулировании конфликта у Зеленского не будет хороших решений
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Virginia Mayo / AP

У президента Украины Владимира Зеленского при урегулировании конфликта не будет хороших решений, ему придется выбирать между плохим и худшим. Об этом заявил бывший глава МИД республики Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Le Point.

«Хороших решений не бывает. Есть плохие решения и еще худшие. Ему придется сделать свой выбор», — отметил экс-глава МИД Украины.

Бывший министр рассказал, что ранее они с Зеленским были очень близки. Он пожелал украинскому лидеру успехов при принятии решения по урегулированию конфликта, подчеркнув, что сделать это политику придется самостоятельно.

Ранее на Украине понадеялись на чудо для перемирия с Россией. Об этом заявил профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

