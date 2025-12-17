Реклама

На Украине понадеялись на чудо для перемирия с Россией

Профессор Грицак: Украине не стоит ожидать перемирия до конца года
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

До конца года ожидать перемирия в конфликте между Россией и Украиной не стоит. Об этом заявил профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Telegraf.

Он подчеркнул, что не видит оснований для приближения окончания конфликта до конца 2025 года, однако отметил, что чудеса тоже случаются.

«Я не считаю, что этот процесс близок к завершению. Я не вижу, что будет перемирие, скажем, в этом году. Хотя, конечно, чудеса случаются», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что идущие переговоры между Россией, США и Украиной нельзя называть «спектаклем», созданным Москвой. По мнению Грицака, этот процесс вернее называть дипломатической игрой, благодаря которой позиции сторон, хотя бы на словах, сближаются.

«На словах, стороны дают согласие на определенные уступки. Это, конечно, не значит, что будет перемирие, потому что дистанция между двумя сторонами слишком велика. То, что говорят дипломаты, это так называемая стратегия коридора. Мол, [президент США Дональд] Трамп хочет загнать Украину и Россию в узкий коридор, где они сойдутся между собой», — уточнил профессор.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что документы с предложениями от Европейского союза (ЕС) и Киева по переговорам покажут, насколько президент Украины Владимир Зеленский реально хочет мира. Песков добавил, что Кремль воздерживается от прогнозов относительно возможных переговоров в будущем.

