Microsoft запугала пользователей Google Chrome

В Windows появилась агрессивная реклама браузера Edge против Google Chrome

Корпорация Microsoft придумала новый способ отвлечь пользователей от популярного браузера Google Chrome. На это обратило внимание издание Windows Report.

Журналисты медиа заметили, что Microsoft запустила новую кампанию с целью поддержать свой браузер Edge. Оказалось, что если в браузере Edge, который встроен в Windows, перейти на страницу загрузки Google Chrome, то откроется окно с перечислением преимуществ браузера от Microsoft.

Специалисты отметили, что раньше в подобной рекламе утверждалось, что между браузерами Edge и Chrome нет большой разницы, так как они оба созданы на движке Chromium. Теперь же Microsoft, по словам журналистов, начала запугивать пользователей, обращая внимания на функции безопасности.

Если нажать на рекламу Edge, то откроется страница, посвященная безопасности в интернете. Там упоминается опция приватного просмотра, мониторинг паролей, защита от мошенничества и вредоносных программ и другие функции Edge. «Вместо разговоров о браузерных движках компания делает упор на онлайн-безопасность как на причину для дальнейшего развития», — подытожили авторы.

В начале декабря команда инженеров Microsoft представила патч, который устраняет почти 60 уязвимостей в Windows. Специалисты призвали пользователей не игнорировать событие и немедленно обновить свои устройства с Windows.