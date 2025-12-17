Камера наблюдения сняла последние секунды жизни водителя в Удмуртии

Последние секунды жизни российского автомобилиста попали на видео — кадры сняла камера наблюдения, установленная на участке трассы Костино — Камбарка в Удмуртии. Видео публикует Госавтоинспекция региона в Telegram.

Судя по кадрам, автомобиль LADA Granta двигался по встречке и не избежал лобового столкновения с УАЗом. По сообщению полиции, водитель легковой машины не выжил, находившиеся в УАЗе водитель и пассажиры получили травмы и были госпитализированы.

«По факту ДТП проводится расследование», — рассказали в полиции.

Ранее сообщалось о смерти попавшего в ДТП Филиппа Науменко, главы подмосковного Реутова.