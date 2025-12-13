Умер попавший в ДТП глава Реутова

Умер попавший в ДТП глава подмосковного Реутова Филипп Науменко

39-летний глава подмосковного Реутова Филипп Науменко, ранее попавший в ДТП, скончался в больнице. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в Telegram-канале.

«Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель. Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича», — написал он.

По его словам, Науменко много лет проработал в Подмосковье. Так, в Балашихе он поддерживал науку и предпринимательство, а в последние годы занимался развитием Реутова. Председатель Мособлдумы добавил, что чиновник был глубоко верующим и поддерживал церковь.

Брынцалов выразил искренние слова поддержки семье чиновника.

Авария произошла утром 7 декабря на 55-м километре трассы М12 в Нижегородской области. Предварительно, виновником ДТП был водитель Науменко, который якобы не рассчитал скорость и расстояние и столкнулся с КамАЗом.

После аварии Науменко впал в кому. Он был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, у него диагностировали переломы. В больнице оценивали состояние чиновника как крайне тяжелое.