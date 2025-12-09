Появились подробности о впавшем в кому после ДТП главе Реутова

Mash: У попавшего в ДТП главы Реутова Науменко — переломы груди и височной кости

У главы подмосковного Реутова Филиппа Науменко, впавшего в кому после ДТП в Нижегородской области, диагностированы переломы груди и височной кости. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, сначала Науменко госпитализировали в центральную районную больницу в городе Выксы, а затем доставили санитарной авиацией в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее стало известно, что предполагаемым виновником ДТП является водитель чиновника. Мужчина не рассчитал скорость и расстояние, столкнувшись с КамАЗом. При этом водители обоих транспортных средств отделались легкими травмами.

О том, что глава Реутова Филипп Науменко впал в кому после ДТП, стало известно 9 декабря. Авария произошла утром 7 декабря на 55 километре трассы М12 в Нижегородской области. Официально сообщения о состоянии чиновника пока не подтверждены.