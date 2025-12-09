Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:30, 9 декабря 2025Россия

Назван вероятный виновник аварии с главой Реутова

Mash: Вероятным виновником ДТП с участием Науменко стал его водитель
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Реутовское телевидение / YouTube

Вероятным виновником ДТП, в результате которого глава Реутова Филипп Науменко впал в кому, оказался его водитель. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, авария произошла 7 декабря около 9:25 на 55-м километре трассы М12 в Нижегородской области. По версии канала, водитель Науменко не рассчитал скорость и столкнулся с КамАЗом. В результате водитель чиновника и мужчина, находившийся за рулем грузовика, получили легкие травмы.

У Науменко диагностировали переломы груди и височной кости. Сначала его госпитализировали в центральную районную больницу в городе Выксы, а затем санавиацией доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

О том, что глава Реутова впал в кому после ДТП, стало известно 9 декабря. Официально сообщения о состоянии чиновника пока не подтверждены. Последний пост в Telegram-канале Науменко опубликован 6 декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы

    Описано улучшающее жизнь «правило 1-3-5»

    Почти 180 елочных базаров откроется в Подмосковье в преддверии Нового года

    Госдума рекомендовала сохранить запрет сплошных рубок на Байкале

    Зеленский заявил о готовности передать США предложения Украины по урегулированию конфликта

    Способность Европы оказать экономическое давление на Китай оценили

    Оценены шансы Сафонова сыграть сухой матч против «Атлетика» в Лиге чемпионов

    Молодая жена выпала из окна в первую брачную ночь

    Стюардесса раскрыла свое отношение к аплодисментам пассажиров после полета

    Европейский лидер заявил о скором мирном соглашении по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok