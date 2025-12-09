Назван вероятный виновник аварии с главой Реутова

Mash: Вероятным виновником ДТП с участием Науменко стал его водитель

Вероятным виновником ДТП, в результате которого глава Реутова Филипп Науменко впал в кому, оказался его водитель. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, авария произошла 7 декабря около 9:25 на 55-м километре трассы М12 в Нижегородской области. По версии канала, водитель Науменко не рассчитал скорость и столкнулся с КамАЗом. В результате водитель чиновника и мужчина, находившийся за рулем грузовика, получили легкие травмы.

У Науменко диагностировали переломы груди и височной кости. Сначала его госпитализировали в центральную районную больницу в городе Выксы, а затем санавиацией доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

О том, что глава Реутова впал в кому после ДТП, стало известно 9 декабря. Официально сообщения о состоянии чиновника пока не подтверждены. Последний пост в Telegram-канале Науменко опубликован 6 декабря.