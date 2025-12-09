Стало известно о впавшем в кому главе подмосковного городского округа

«112»: Глава Реутова Науменко впал в кому после аварии в Нижнем Новгороде

Глава подмосковного городского округа Реутов Филипп Науменко впал в кому после ДТП. Об этом пишет «112» в Telegram.

По информации источника издания, Науменко попал в аварию в Нижнем Новгороде. Характер травм и другие подробности не приводятся. Сейчас за жизнь главы Реутова борются врачи.

Официально сообщения о состоянии чиновника пока не подтверждены. Последний пост в Telegram-канале Науменко опубликован 6 декабря.

