Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:13, 9 декабря 2025Россия

Стало известно о впавшем в кому главе подмосковного городского округа

«112»: Глава Реутова Науменко впал в кому после аварии в Нижнем Новгороде
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава подмосковного городского округа Реутов Филипп Науменко впал в кому после ДТП. Об этом пишет «112» в Telegram.

По информации источника издания, Науменко попал в аварию в Нижнем Новгороде. Характер травм и другие подробности не приводятся. Сейчас за жизнь главы Реутова борются врачи.

Официально сообщения о состоянии чиновника пока не подтверждены. Последний пост в Telegram-канале Науменко опубликован 6 декабря.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе поймали пьяным за рулем мэра поселения Тундрино Сергея Начинова. Как стало известно журналистам, чиновника со спиртным в машине застали сотрудники полиции на месте ДТП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о судьбе экипажа упавшего под Иваново Ан-22

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Путин наградил испытавшего гиперзвуковой «Кинжал» летчика

    Путин рассмотрит списки на помилование

    Россиянин впал в кому во время отпуска в Турции и не выжил

    Домашний кот сбежал от хозяина и пять месяцев выживал в горах

    Появились подробности об утопившей новорожденного сына россиянке

    Путин дал поручение по приему прибывших из-за рубежа детей в школы

    Путин отреагировал на проблему поддержки родившихся после смерти отцов на СВО детей

    В России высказались о закопавшей миллиарды евро в ядерную яму Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok