Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:44, 5 сентября 2025Россия

Российского мэра поймали пьяным за рулем

Ura.ru: Мэра Тундрино Начинова из ХМАО поймали пьяным за рулем
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Мэра поселения Тундрино Сергея Начинова из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) поймали пьяным за рулем. Об этом стало известно Ura.ru.

По сведениям российского агентства, сотрудники полиции прибыли на место ДТП и нашли Начинова со спиртным в машине. После проведения медицинского освидетельствования опьянение мэра подтвердилось.

«Начинову грозит штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет», — отметил собеседник Ura.ru, знакомый с ситуацией.

В то же время жители Тундрино поддерживают мэра, они посчитали эпизод с вождением в нетрезвом виде не поводом для отставки. Начинов выполняет все KPI и добивается результатов, которые оказались не под силу главам более крупных поселений, разъяснил источник.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начальник отдела культуры Вадим Атопшев в День города Княгинина столкнул мужчину со сцены и поплатился — его отстранили от работы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    В Польше разработают ракету с дальностью более 500 километров

    Хинштейн рассказал о новой работе «боевых друзей из КНДР» в Курской области

    Военкор раскрыл подробности ликвидации полковника ГУР МО Украины в Запорожской области

    Российская школьница пошла гулять в парк и была изнасилована уборщиком

    Европейская свинина попала под удар китайских пошлин

    Путин заявил о невозможности спрогнозировать что-либо в российской экономике

    Легкомоторный самолет рухнул в Подмосковье

    В российском магазине иностранец преследовал девочек и хватал их за руку

    Футболист сборной Камеруна перешел из французского клуба в «Спартак»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости