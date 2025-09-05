Российского мэра поймали пьяным за рулем

Ura.ru: Мэра Тундрино Начинова из ХМАО поймали пьяным за рулем

Мэра поселения Тундрино Сергея Начинова из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) поймали пьяным за рулем. Об этом стало известно Ura.ru.

По сведениям российского агентства, сотрудники полиции прибыли на место ДТП и нашли Начинова со спиртным в машине. После проведения медицинского освидетельствования опьянение мэра подтвердилось.

«Начинову грозит штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет», — отметил собеседник Ura.ru, знакомый с ситуацией.

В то же время жители Тундрино поддерживают мэра, они посчитали эпизод с вождением в нетрезвом виде не поводом для отставки. Начинов выполняет все KPI и добивается результатов, которые оказались не под силу главам более крупных поселений, разъяснил источник.

