Российский чиновник в День города столкнул мужчину со сцены и поплатился

Нижегородского чиновника, столкнувшего мужчину со сцены, отстранили от работы

В Нижегородской области начальник отдела культуры Вадим Атопшев в День города Княгинина столкнул мужчину со сцены и поплатился — его отстранили от работы. Об этом пишет «Подъем».

По данным издания, нетрезвый мужчина забрался на сцену, чтобы потанцевать. Российский чиновник решил выпроводить пьяного жителя города с праздника, толкнул его, и тот упал на десятилетнюю зрительницу, которая сломала ногу.

В пресс-службе правительства Нижегородской области уточнили, что проводится проверка по факту произошедшего, во время которой чиновник будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.

«Семье пострадавшего ребенка оказывается необходимая поддержка и помощь в восстановлении девочки после полученной травмы», — добавили в администрации.

Кроме того, по факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.

