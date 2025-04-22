Российского чиновника оштрафовали за драку с министром культуры

Чиновника оштрафовали на ₽5 тыс. за драку с министром культуры Пермского края

Консультанта отдела управления имуществом пермского министерства культуры Илью Шаврина оштрафовали на пять тысяч рублей за драку с министром культуры Пермского края Аллой Платоновой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Шаврина признали виновным по статье 6.1.1. КоАП РФ («Побои»). Дело рассматривал мировой судья судебного участка №5 Ленинского района Перми. Представитель министерства счел решение суда справедливым.

«Надеюсь, что вышестоящие инстанции утвердят это решение», — рассказал собеседник агентства.

Конфликт между Шавриным и Платоновой произошел в конце 2024 года из-за видеосъемки заседания комиссии. В результате у министра диагностировали ссадину на пальце правой кисти, ушибы на груди, спине и других частях тела.

Ранее в Пермском крае ученики устроили в туалете массовую драку и снимали происходящее на видео. На опубликованных кадрах школьники разбились на пары и превратили уборную в ринг. Под выкрики «Давай!» мальчики вставали в спарринг и дрались.