В российской школе ученики организовали в туалете ринг и снимали спарринги на видео

Mash: В Пермском крае ученики устроили в туалете массовую драку

В Пермском крае ученики устроили в туалете массовую драку и снимали происходящее на видео. Об инциденте в российской школе сообщил Ural Mash в своем Telegram.

Как видно на опубликованных каналом кадрах, школьники разбились на пары и превратили уборную в ринг. Под выкрики «Давай!» мальчики вставали в спарринг и дрались.

После того, как ролики попали в соцсети, полиция начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге 13-летнего школьника избили толпой из-за слухов ниже пояса. Нападавших было шесть человек.