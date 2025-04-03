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19:55, 3 апреля 2025Россия

В российской школе ученики организовали в туалете ринг и снимали спарринги на видео

Mash: В Пермском крае ученики устроили в туалете массовую драку
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Пермском крае ученики устроили в туалете массовую драку и снимали происходящее на видео. Об инциденте в российской школе сообщил Ural Mash в своем Telegram.

Как видно на опубликованных каналом кадрах, школьники разбились на пары и превратили уборную в ринг. Под выкрики «Давай!» мальчики вставали в спарринг и дрались.

После того, как ролики попали в соцсети, полиция начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге 13-летнего школьника избили толпой из-за слухов ниже пояса. Нападавших было шесть человек.

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