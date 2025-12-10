Реклама

Россия
19:16, 10 декабря 2025Россия

Появились подробности о состоянии впавшего в кому после ДТП главы подмосковного округа

ТАСС: Глава Реутова Науменко находится в крайне тяжелом состоянии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: @F_Naumenko

Глава подмосковного городского округа Реутово Филипп Науменко находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Пациент Науменко Филипп Анатольевич находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для нейрохирургических больных в крайне тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

Ранее появились подробности о состоянии чиновника после аварии. Сообщалось, что он впал в кому. У него также диагностировали переломы груди и височной кости.

Авария произошла утром 7 декабря на 55-м километре трассы М12 в Нижегородской области. Предварительно, виновником ДТП назван водитель главы округа, который якобы не рассчитал скорость и расстояние и столкнулся с КамАЗом.

