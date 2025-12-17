Реклама

11:39, 17 декабря 2025Силовые структуры

Экс-начальника российской колонии осудили за организацию террористического сообщества

В Ростове-на-Дону суд приговорил экс-начальника колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону Южный окружной суд приговорил бывшего начальника исправительной колонии Калмыкии Павла Батаева к 22 годам заключения за организацию террористического сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

Также на 24 года осудили заместителя Батаева Артура Цамаева.

Установлено, что в 2013 году в колонии Калмыкии заключенный создал террористическое сообщество, Батаев и Цамаев на тот момент занимали руководящие должности. Они распределили между собой роли — взаимодействие с руководителем сообщества взял на себя Цамаев.

Вместе с Батаевым он передал террористу данные бансковского счета, мобильные телефоны, зарядки, 60 сим-карт, флешки и Wi-Fi роутеры, с помощью которых руководитель и участники террористического сообщества открывали электронные счета, хранили на них деньги и осуществляли финансовые операции. Также Цамаев и Батаев получили от террориста взятку. Свою вину в суде они не признали.

Ранее сообщалось, что суд конфисковал имущество экс-главы ФНС Ингушетии.

