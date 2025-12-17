Дома и автопарк экс-главы ФНС российского региона конфисковали

Суд конфисковал имущество экс-главы ФНС Ингушетии Куштова

Гагаринский суд Москвы конфисковал имущество экс-руководителя управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ингушетии Магомеда Куштова. Об этом сообщает РИА Новости.

В доход государства обращены пять жилых помещений в Москве, Северной Осетии и Ингушетии, два дома, три земельных участка, а также машины Mersedes-Benz и BMW, Toyota Land Cruiser, GMC Yukon. В своем иске Генпрокуратура указала, что бывшие должностные лица УФНС России по Ингушетии причинили ущерб российскому бюджету на 137,1 миллиона рублей.

