10:16, 17 декабря 2025Силовые структуры

Дома и автопарк экс-главы ФНС российского региона конфисковали

Суд конфисковал имущество экс-главы ФНС Ингушетии Куштова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Гагаринский суд Москвы конфисковал имущество экс-руководителя управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ингушетии Магомеда Куштова. Об этом сообщает РИА Новости.

В доход государства обращены пять жилых помещений в Москве, Северной Осетии и Ингушетии, два дома, три земельных участка, а также машины Mersedes-Benz и BMW, Toyota Land Cruiser, GMC Yukon. В своем иске Генпрокуратура указала, что бывшие должностные лица УФНС России по Ингушетии причинили ущерб российскому бюджету на 137,1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала еще троих сотрудников челябинского Минтранса по делу о крупной растрате.

