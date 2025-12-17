Еще трех сотрудников Минтранса задержали в российском регионе

В Челябинске ФСБ задержала еще троих сотрудников Минтранса за крупную растрату

ФСБ задержала еще троих сотрудников челябинского Минтранса по делу о крупной растрате. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник.

Дома и на рабочем месте прошли обыски у заместителя начальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, а также у бывших заместителя начальника управления — начальника отдела по развитию и организации дорожной деятельности управления Миндора и главного специалиста службы планирования закупок управления дорожного хозяйства Миндора.

Уголовное дело связано с бывшим министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, которого обвиняют в хищении более 2,9 миллиона рублей из бюджета в составе организованной группы при исполнении госконтактов.

Задержания «Ленте.ру» подтвердили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

