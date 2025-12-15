Бывшему заместителю мэра российского города дали срок по делу о мошенничестве

Бывший вице-мэр Краснодара получил четыре года за мошенничество

Бывшему вице-мэра Краснодара Всеволоду Нетребе дали четыре года колонии общего режима и назначили штраф в один миллион рублей по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, в период предвыборной кампании депутатов городской думы Нетреба гарантировал одному из депутатов получение депутатского мандата за 4,6 миллиона рублей. Однако кандидат обратился в правоохранительные органы и сообщил о поборах со стороны вице-мэра. В результате передача задатка проходила под контролем оперативников, которые сразу после передачи взятки задержали чиновника.

Всеволод Нетреба работал в должности замглавы администрации Краснодара с августа 2024 года по апрель 2025 года. Он курировал вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

