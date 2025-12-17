Назван новый инструмент гибридной войны

Политолог Елена Зиновьева: Дипфейки подрывают доверие к государству

Дипфейки становятся инструментом гибридной стратегии, подрывая доверие к государству. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказала доктор политических наук, профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД России Елена Зиновьева.

«Синтетический контент используется для искажения исторической правды, подрыва доверия к государственным институтам и манипулирования общественным мнением», — заметила она.

По словам политолога, все это превращает дипфейки в полноценный инструмент гибридной войны. Их уже действительно можно рассматривать как значимый фактор мировой политики. «Их сила — в скорости, вирусности и эмоциональном воздействии», — объяснила эксперт.

