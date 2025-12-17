Реклама

07:00, 20 декабря 2025МирЭксклюзив

Назван новый инструмент гибридной войны

Политолог Елена Зиновьева: Дипфейки подрывают доверие к государству
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Дипфейки становятся инструментом гибридной стратегии, подрывая доверие к государству. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказала доктор политических наук, профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД России Елена Зиновьева.

«Синтетический контент используется для искажения исторической правды, подрыва доверия к государственным институтам и манипулирования общественным мнением», — заметила она.

По словам политолога, все это превращает дипфейки в полноценный инструмент гибридной войны. Их уже действительно можно рассматривать как значимый фактор мировой политики. «Их сила — в скорости, вирусности и эмоциональном воздействии», — объяснила эксперт.

Ранее в России рассказали об угрозах, исходящих от искусственного интеллекта. По мнению экспертов, они связаны не с самими нейросетями, а с приложениями, созданными на их основе.

