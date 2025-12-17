Реклама

Фитнес-тренерша из России напилась перед вылетом и пропустила рейс домой

Фитнес-тренерша выпила пять бутылок пива в аэропорту Таиланда и лишилась рейса
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал «112»

Фитнес-тренерша из России напилась перед вылетом из аэропорта Таиланда и пропустила рейс домой. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Жительница Урала Ольга Фролова, которая ведет блог с миллионной аудиторией, собиралась возвращаться домой из отпуска, однако уже в аэропорту выяснилось, что ее рейс перенесли на два часа. Переждать задержку вылета фитнес-тренерша отправилась в кафе, где выпила пять бутылок пива.

В результате блогерша потерялась во времени и опоздала на рейс на две минуты. Ее не пустили на борт. Также она потеряла 90 тысяч рублей, была вынуждена покупать новый билет и ехать обратно в отель, чтобы провести в Таиланде еще четыре дня.

Ранее пассажиры подрались в самолете до Таиланда, были сняты с рейса. Инцидент попал на видео.

