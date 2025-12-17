Реклама

Пассажиры подрались в самолете до Таиланда, были сняты с рейса и попали на видео

Четверо пассажиров устроили драку в самолете и были сняты с рейса до Бангкока
Елизавета Гринберг (редактор)

Четверо пассажиров подрались в самолете до Таиланда, были сняты с рейса и попали на видео. Кадры публикует газета The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел в момент посадки на рейс Астана (Казахстан) — Бангкок (Таиланд). На кадрах видно, как один из пассажиров наносит удары кулаком другому. На видео вокруг мужчин стоят испуганные пассажиры и бортпроводники. Уточняется, что двое из четырех мужчин, которые устроили драку, находились в состоянии алкогольного опьянения.

На борт вызвали полицию. В итоге вылет отложили на два часа, а четырех мужчин задержали за хулиганство. Их национальность и причина ссоры не уточняются.

Ранее двое пассажиров авиакомпании TUI закурили в туалете самолета, устроили драку и сорвали рейс. Во время полета бортпроводники обнаружили в уборной курящих мужчину и женщину, которые проигнорировали их замечания.

