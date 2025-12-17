Госдума ужесточила наказание за нарушения при перевозке детей

РИА Новости: Госдума увеличила штрафы за перевозку детей без автокресел

Государственная Дума на пленарном заседании одобрила закон об ужесточении наказания за перевозку детей без использования автокресел и ремней безопасности. Законопроект был принят сразу во втором и в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предполагает значительное увеличение суммы административных штрафов. Для рядовых водителей размер взыскания за нарушение повысится с действующих 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Для ответственных должностных лиц штраф вырастет с 25 тысяч до 50 тысяч рублей. Для организаций установлено взыскание в размере 200 тысяч рублей вместо прежних 100 тысяч.

Закон также конкретизирует положение отдельных категорий нарушителей. Индивидуальные предприниматели будут привлекаться к ответственности наравне с юридическими лицами. Штрафы для самозанятых водителей, работающих в сфере такси, будут соответствовать взысканиям с должностных лиц.

По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, цель принятия закона — максимально ужесточить нормы, касающиеся безопасности юных пассажиров, и исключить любые проявления небрежности. Парламентарий подчеркнул, что новые нормы в полной мере распространяются на сферу организованных перевозок, включая услуги такси. «Это создает равные условия для всех участников рынка и закрывает возможные лазейки. Мы обязаны выстроить систему, где любое отступление от правил, ставящее под угрозу ребенка, будет пресекаться быстро и неотвратимо», — подытожил депутат.

Ранее Общественный совет по развитию такси обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой доработать будущие штрафы для одной категории водителей. Инициатором обращения стала глава оргианизации Ирина Зарипова. Она допустила, что отдельные положения данного законопроекта могут привести к несоразмерной административной нагрузке на легальных участников рынка такси.