10:01, 17 декабря 2025Россия

Госдуму попросили доработать будущие штрафы для одной категории водителей

«Известия»: Госдуму попросили доработать будущие штрафы для таксистов
Майя Назарова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Спикера Госдумы Вячеслава Володина попросили доработать будущие штрафы для одной категории водителей. Обращение поступило от Общественного совета по развитию такси, пишут «Известия».

В документе было предложено увеличить штраф для водителей такси за перевозку детей без специальных удерживающих устройств.

Согласно поправкам в КоАП РФ, находящимся на рассмотрении парламента, предполагается увеличение штрафа для водителя за перевозку ребенка без детского кресла до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 200 тысяч рублей. Пока же штрафы за это нарушение составляют 3 тысячи, 25 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Инициатором обращения выступила председатель Общественного совета по развитию такси, член общественного совета при Минтрансе России Ирина Зарипова. Она допустила, что отдельные положения данного законопроекта в нынешней редакции могут привести к несоразмерной административной нагрузке на легальных участников рынка такси.

По мнению Зариповой, установление для самозанятых перевозчиков штрафов на уровне, сопоставимом с ответственностью должностных лиц, вступает в противоречие с принципами соразмерности и индивидуализации наказания, закрепленными в административном законодательстве РФ. В действительности подобные санкции могут привести не к повышению дисциплины, а к вытеснению с рынка легальных перевозчиков.

Ранее сообщалось, что в российских аэропортах сотрудники правоохранительных органов начали выписывать штрафы нелегальным таксистам.

