21:17, 17 декабря 2025Мир

Италия высказалась о планах направить войска на Украину

Мелони: Италия не направит войска на Украину в составе «многонациональных сил»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Remo Casilli / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна не направит войска на Украину в составе «многонациональных сил». Об этом сообщает ANSA.

По ее словам, для обеспечения безопасности Украины среди прочего предполагается размещение «многонациональных сил для Украины» во главе с «коалицией желающих» на основе добровольного участия стран. «Я еще раз подтверждаю, что Италия не намерена направлять своих солдат на Украину», — сказала политик.

Ранее Мелони заявила, что Европейский союз должен заняться российскими активами в других странах объединения, если руководство ЕС примет решение об изъятии средств, хранящихся на счетах депозитария Euroclear в Бельгии. До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла с повестки предстоящего саммита Европейского союза вопрос о конфискации российских активов.

