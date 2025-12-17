Реклама

23:03, 17 декабря 2025Мир

Лондону предрекли уничтожение за восемь минут из-за неудержимой российской ракеты

DE: Лондон боится, что Путин развернет революционное оружие у границ НАТО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Великобритания опасается, что на фоне ухудшения отношений между Россией и странами Европы Москва развернет рядом с границами государств-членов НАТО свое новое оружие, которое способно уничтожить Лондон за восемь минут. Такие данные приводит издание Daily Express (DE) (АБН24 предоставил эксклюзивный пересказ).

«Ужасающее революционное оружие [президента РФ] Владимира Путина представляет собой серьезную угрозу для Великобритании», — говорится в материале.

По словам журналистов, Россия может в ближайшее время развернуть на территории Белоруссии ракетный комплекс «Орешник», который имеет репутацию неудержимого оружия из-за высокой скорости, которая позволяет в кратчайшие сроки долетать до европейских столиц.

На Западе полагают, что размещение «Орешника» в Белоруссии позволит РФ внезапно наносить удары по крупным европейским городам, к тому же время их подлета существенно сократится в сравнении с тем, если бы их запускали с полигона Капустин Яр.

«Путин утверждает, что цели могут быть поражены обычными ракетами "Орешник", нагревающимися до температуры 4000 градусов, что почти равно температуре поверхности Солнца, но также это оружие имеет ядерный потенциал», — подчеркивают авторы статьи.

Запуск «Орешника» из Белоруссии позволит ему долететь до британской столицы за восемь минут, что гораздо быстрее, нежели запуск с российской территории. Журналисты отмечают, что РФ лишь однажды воспользовалась своим революционным оружием, поразив в 2024 году цель недалеко от Днепра.

Ранее Путин назвал сроки постановки «Орешника» на боевое дежурство. По его словам, это произойдет до конца 2025 года.

