20:50, 17 декабря 2025Мир

Мерц сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине

Мерц: Украинское урегулирование может быть завершено в ближайшие недели
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине может быть завершен в ближайшие недели. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

«Начатый сейчас дипломатический процесс, как можно надеяться, не только будет продолжен в ближайшие недели, но, возможно, и завершен», — сказал политик. Также Мерц отметил, что исход украинского конфликта во многом определит будущее всей Европы.

При этом канцлер подчеркнул готовность Германии внести вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины. «Эта цена мира включает в себя то, что Германия в кругу союзников также внесет свой вклад в гарантии безопасности для будущей Украины», — сказал он.

Ранее Мерц отказался дать прямой ответ на вопрос о возможной отправке немецких солдат на Украину. «В этом мире есть вопросы, на которые не так просто ответить, как вы, возможно, себе представляете. И этот вопрос — один из них», — сказал он.

