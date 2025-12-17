Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:08, 17 декабря 2025Мир

Мерц отказался прямо ответить на вопрос о немецких войсках на Украине

Канцлер ФРГ Мерц уклонился от ответа на вопрос о немецких войсках на Украине
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался дать прямой ответ на вопрос о возможной отправке немецких солдат на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании бундестага политик уклонился от конкретного заявления, когда депутат попросил его ответить «да» или «нет» на вопрос об отправке войск в рамках гарантии безопасности. «В этом мире есть вопросы, на которые не так просто ответить, как вы, возможно, себе представляете. И этот вопрос — один из них» — сказал Мерц, усмехнувшись в ответ на вопрос депутата от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера.

Канцлер подчеркнул, что вопрос о военном контингенте является сложным и требует детального рассмотрения только после прекращения огня, которое, по его словам, «необходимо согласовать с Россией».

Ранее канцлер Германии раскрыл детали переговоров по Украине — по его словам, стороны действительно обсуждают вопрос создания «демилитаризованной зоны» в Донбассе. Политик выступил в поддержку создания такой зоны, поскольку это позволит «развести стороны конфликта». Он также подчеркнул, что создание «демилитаризованной зоны» не подразумевает введения «особой экономической зоны». «Повторюсь, это все планы на будущее. Мы еще не дошли до этого», — пояснил Мерц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно послание Евросоюзу от США по активам России

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Россиянам назвали способы похорошеть перед Новым годом

    Найдено предсказание Жириновского «Трамп берет Венесуэлу, мы — Украину»

    Орбан заявил о снятии связанного с Россией вопроса с повестки саммита ЕС

    Небо окрасилось в необычный цвет и напугало британцев

    Депутаты Европарламента испугались США

    Обновление для iPhone вызвало скандал

    В Германии канцлера Мерца назвали сумасшедшим из-за мыслей о конфликте с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok