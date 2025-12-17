Мерц отказался прямо ответить на вопрос о немецких войсках на Украине

Канцлер ФРГ Мерц уклонился от ответа на вопрос о немецких войсках на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался дать прямой ответ на вопрос о возможной отправке немецких солдат на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании бундестага политик уклонился от конкретного заявления, когда депутат попросил его ответить «да» или «нет» на вопрос об отправке войск в рамках гарантии безопасности. «В этом мире есть вопросы, на которые не так просто ответить, как вы, возможно, себе представляете. И этот вопрос — один из них» — сказал Мерц, усмехнувшись в ответ на вопрос депутата от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера.

Канцлер подчеркнул, что вопрос о военном контингенте является сложным и требует детального рассмотрения только после прекращения огня, которое, по его словам, «необходимо согласовать с Россией».

Ранее канцлер Германии раскрыл детали переговоров по Украине — по его словам, стороны действительно обсуждают вопрос создания «демилитаризованной зоны» в Донбассе. Политик выступил в поддержку создания такой зоны, поскольку это позволит «развести стороны конфликта». Он также подчеркнул, что создание «демилитаризованной зоны» не подразумевает введения «особой экономической зоны». «Повторюсь, это все планы на будущее. Мы еще не дошли до этого», — пояснил Мерц.