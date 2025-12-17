Мерц: На переговорах по Украине поднимался вопрос о демилитаризованной зоне

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскрыл детали переговоров по Украине — по его словам, стороны действительно обсуждают вопрос создания «демилитаризованной зоны» в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZDF.

«Сейчас между США, Россией, Украиной и Европой ведется разговор также о демилитаризованной зоне», — сказал он.

Политик выступил в поддержку создания такой зоны, поскольку это позволит «развести стороны конфликта». Он также подчеркнул, что создание «демилитаризованной зоны» не подразумевает введения «особой экономической зоны». «Повторюсь, это все планы на будущее. Мы еще не дошли до этого», — пояснил Мерц.

Ранее канцлер ФРГ сообщил, что в Европе до сих пор присутствуют опасения насчет изъятия российских активов, поэтому нет уверенности, смогут ли государства ЕС договориться на саммите 18 декабря. «Я бы сказал, что шанс того, что мы справимся, составляет 50 на 50», — добавил он.