Мерц дал прогноз по принятию решения ЕС о российских активах

Мерц оценил шансы принятия решения ЕС по российским активам как 50 на 50

В Европе до сих пор присутствуют опасения насчет изъятия замороженных российских активов, поэтому нет уверенности, смогут ли государства ЕС договориться на саммите 18 декабря. Шансы принятия решения оценил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF.

«Исходя из сегодняшней ситуации, я бы сказал, что шанс того, что мы справимся, составляет 50 на 50», — высказался он.

По словам Мерца, принимать решение следует именно сейчас, так как дальше подобной возможности уже может не быть из-за продвижения российской армии.

Ранее американская газета The New York Times писала, что нынешняя неделя может стать ключевой для Украины и будущего Европы из-за заседания лидеров ЕС 18 декабря, на котором решится вопрос предоставления Киева «репарационного кредита» за счет российских активов.